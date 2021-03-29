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"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لهيئة قناة السويس، إن قائد السفينة الجانحة بقناة السويس هو المتسبب في تلك الكارثة، مشيرًا إلى أنه تم حساب المد والجزر باستغلال أعلى مد وجزر لتعويمها.

وأضاف "مميش" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين أنه تم وضع خطة إنقاذ على أعلى مستوى من أجل تعويم السفينة.

وأشار إلى أن الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن الأضرار التي تعرضت لها، وشركات التامين الأجنبية هي من ستعوض السفن المتوقفة في البحر.

وتابع " أظهرت هذه الأزمة قوة قناة السويس وأنها الممر الآمن الأول في العالم، وستصبح جاذبة بشكل أكبر للتجارة العالمية، وهذه الأزمة كشفت عن ضرورة امتلاك أدوات إنقاذ على أعلى مستوى ولابد من شراء قاطرات أكبر وأقوى لتصبح تحت تصرف القناة في أي أزمة مشابهة".

ومن ناحية أخرى أكد أن هناك شركة محايدة ستقوم بتفتيش السفينة الجانحة للتعرف على الأضرار ومعالجتها لتتمكن من الإبحار، مستطردًا " لن تبحر إلا بشهادة إبحار هيئة السلامة البحرية بالتنسيق مع الهيئات الدولية ولابد من الكشف عن كل حاجة فيها ومتابعة جميع الآلات والمعدات".

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