صراع برشلوني مدريدي على نجم فالنسيا





كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود صراع شرس بين ريال مدريد الإسباني و غريمه التقليدي برشلونة الإسباني على التعاقد مع أحد نجوم فالنسيا الإسباني في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة كبيرة بين الغريمين على التعاقد مع الإسباني فابيو بلانكو نجم فالنسيا الإسباني الذي يُتوقع له الكثيرين مستقبل كبير.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الأمر لا يتوقف على قطبي الدوري الإسباني لأن يوفنتوس الإيطالي مهتم بالتعاقد مع النجم الإسباني بالإضافة إلى وجود اهتمام من ناديين من الدوري الألماني المعروف بأن معظم أنديته تمنح فرص كبيرة للنجوم الشاب.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فابيو بلانكو يلعب في مركز الجناح الأيمن ويبلغ من العمر 17 عاماً وينتهي عقده مع فالنسيا في الصيف المقبل ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.



