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آخر مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، إنهاء ملف تمديد عقد النجم الدولي أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة.

تطورات ملف تمديد عقد أحمد السيد زيزو مع الزمالك 

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، آخر تطورات ملف تمديد عقد أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في الفترة الأخيرة حيث ينتهي عقد اللاعب نهاية الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن أحمد السيد زيزو جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، طلب الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه في الموسم من أجل الموافقة على تمديد عقده مع الأبيض في الفترة المقبلة.

وتابع المصدر أن مسئولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، يبحثوا تخفيض طلبات زيزو المالية، فيما طلب اللاعب حسم الملف مع والده بعد نهاية معسكر المنتخب الوطني.

وفي سياق آخر، يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر مساء يوم 3 أبريل المقبل، ضمن إطار منافسات الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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