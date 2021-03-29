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رئيس الإنجيلية يستقبل النائب البطريركي للسريان لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:02 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الاثنين، المطران مار تيموثاوس متى الخوري، مطران حمص للسريان الأرثوذكس، والنائب البطريركي للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "إن العلاقات بين الكنائس المصرية تملأها المحبة والتقدير، ولا يجمعنا غير رباط المحبة بين الكنائس ورؤسائها".

ومن جانبه، قال يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، وممثل الطائفة الإنجيلية في لجنة إعداد القانون: "تأتي الزيارة في إطار مناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد بين ممثلي الكنائس المصرية من أجل إعداد قانون الأسرة الموحد للأقباط في مصر، تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة صدور القانون في أقرب وقت".

وأضاف طلعت "أن النائب البطريركي للكنيسة السريانية نقل إلى رئيس الإنجيلية، تحية وسلام البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك كنيسة السريان الأرثوذكسية".

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