قتلى بهجوم مسلح شمالي ساحل العاج

هاجم مسلحون موقعين أمنيين في شمال ساحل العاج ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، وإثارة مخاوف من مساعي المسلحين في غرب إفريقيا لتوسيع قاعدة نفوذهم.

وقال جيش ساحل العاج في بيان عنه "إن نحو ستين مسلحا شنوا هجوما على معسكر تابع للجيش في كافولو قبل الساعة الواحدة صباحا، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة أربعة آخرين".

وأضاف الجيش أن القوات تمكنت من "صد المهاجمين بعد ساعة من القتال والاشتباكات العنيفة".

ووقع هجوم ثان الليلة ذاتها واستهدف موقعا آخر في كولوغوبو، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين بعد، رغم أن الشبهات اتجهت مباشرة نحو متطرفين إسلاميين يعملون عبر الحدود في بوركينا فاسو، وتكرر استهدافهم لمنشآت الجيش والشرطة في محاولة للحصول على أسلحة.