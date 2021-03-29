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أحد الفنيين بكراكة مشهور: تعويم السفينة معجزة.. و75 عاملا ساهموا في تحريرها

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أكد علي العوامي، أحد فنيين كراكة مشهور، أن الأيام الماضية كانت تمتلئ بالخوف والرهبة، والعاملين بالقناة عاشوا أوقات صعبة في محاولة تعويم السفينة، إلا أنه تم تحقيق المعجزة بتعويم السفينة، وكانت الفرحة لتعويم السفينة عارمة بفتح شريان الحياة مرة أخرى.

وأضاف "العوامي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الموقف كان صعب جدًا على جميع العاملين بقناة السويس، مؤكدًا أنهم لم يصل لهم الشعور باليأس في أي محاولة لتعويم السفينة، مشددًا على أن أي تجربة لتعويم السفينة كانت لإعادة الفرحة للمصريين والعاملين بالقناة ولعمل القناة باعتبارها شريان الحياة.

وأوضح أن الفريق أسامة ربيع رئيس قناة السويس تواجد الـ24 ساعة مع العمال لرفع الروح المعنوية، مؤكدًا أنهم عملوا باستمرار لـ48 ساعة عمل، و75 عامل ساهم في تعويم السفينة، مشيرًا إلى أن نقل السفينة كان بمثابة موقف صعب لنقلها من الصحراء إلى المجرى الملاحي للقناة، متابعًا: "جملة تعويم السفينة كانت الله أكبر".

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