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أبرزها "رجل الصلاة".. ترانيم البابا كيرلس المحببة للأقباط

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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يحتل شهر مارس في نفوس الأقباط، مكانة خاصة فيعتبره البعض شهر القديسين المُعاصرين، نظرًا لاحتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخمسة كوادر مسيحية راحلة بين بطاركة واساقفة ورهبان وكهنة.


ويعتبر البابا كيرلس السادس أبرز الشخصيات التي تحتفل بها الكنيسة في مارس، وقال المرنم بيتر حنا، في تصريحات خاصة، ان ترانيم البابا كيرلس السادس، كثر ولا حصر لها، وقدم عدد كبير منها المرتل بولس ملاك، مرتل طاحونة البابا كيرلس في زهراء مصر القديمة.


وأوضح "حنا" ان اشهر ترانيم البابا كيرلس هي ترنيمة:" أبانا كيرلس رجل الصلاة"، والتي تقول:"ابانا كيرلس رجل الصلاة وراع وديع حبيب الاله تبكر فجرا وتسهر ليلا بخور ذكى حياة الصلاة".


وهذا يأتي بجانب ترنيمة:" إحكيلنا يا بابا كيرلس"، والتي تقول:" أحكى لنا يا بابا كيرلس عنك و عن حبيبك مارمينا الأمين وازاى شلت صليبك"، وهناك ترنيمة ثالثة تسمى بـ"يا بابا كيرلس يا سادس"، وتقول:" يا بابا كيرلس يا سادس يللي بشعبك دايمًا حاسس التعبان منهم بيجيلك عارف إنك بيهم حاسس يا بابا كيرلس".


ويعتبر  من أهم الكوادر التي احتفلت بهم الكنيسة في مارس، من البطاركة البابا الأسبق كيرلس السادس، والبابا السابق شنودة الثالث، ومن الاساقفة الأنبا صرابامون، أسقف دير الأنبا بيشوي الراحل، ومن الرهبان القمص فلتاؤوس السرياني، ومن الكهنة القمص بيشوي كامل.

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