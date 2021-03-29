حسام البدري يكشف سر استبعاد مصطفى محمد









كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن سر استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق ولاعب جالطة سراي التركي من مواجهة جزر القمر التى أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الأخيرة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وقال حسام البدري:" مصطفى محمد لاعب مهم جدا بالنسبالي، لكن خلينا نقول إنه لعب ماتشات كتير مؤخرا ، ويشارك أساسي مع فريقه ، أنا عندي مباراتين، في وقت قليل فالجميع له حق المشاركه، وده اللي عملته في ماتشين توجو من قبل، استحالة العب بنفس اللاعبين، لكن مصطفى لاعب كبير ومؤثر، والنهاردة بكسب عناصر زي محمد شريف وأحمد ياسر".





وحقق منتخب مصر الأول الفوز على جزر القمر ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية برباعية مقابل لا شيء فى لقاء أقيم على ستاد القاهرة الدولي.





واستطاع كل من محمد الننى ومحمد شريف من تسجيل الهدف الأول والثاني ثم أضاف محمد صلاح بتسجيل هدفين ليحقق الفراعنة الفوز برباعية مقابل لا شيء.





وشارك فى اللقاء عدد كبير من اللاعبين الذي لم يشاركوا أمام كينيا مثل محمد الننى وأحمد ياسر ريان ومصطفى فتحي وعبدالله جمعة.



