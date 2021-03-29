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باحث كنسي: البابا شنودة كتب مديح الأنبا انطونيوس

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:04 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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يحتل شهر مارس في نفوس الأقباط، مكانة خاصة فيعتبره البعض شهر القديسين المُعاصرين، نظرًا لاحتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخمسة كوادر مسيحية راحلة بين بطاركة واساقفة ورهبان وكهنة.

وقال الباحث عادل عوض، إن الكثير من المعلومات قد تم تداولها عن قداسة البابا الراحل شنودة الثالث، الا ان ما لايعلمه الكثيرون، ان البابا شنودة الثالث كتب المديح الرسمي للقديس العظيم الانبا انطونيوس وذلك عام 1964، حيث كان لايزال راهبا بدير السيدة العذراء مريم للاقباط الارثوذكس بوادي النطرون والمعروف بدير السريان، باسم الراهب القس انطونيوس السرياني.

واوضح عوض في تصريحات خاصة، أنه كان قد كتب المديح الرسمي المعتمد من المجمع المقدس، للبابا شنودة الشاعر والخادم رامي جودت الخادم بخوروس شمامسة كاتدرائية السيدة العذراء مريم الاثرية بحلوان، وقام باداء المديح خوروس الكاتدرائية بقيادة القس دافيد نبيل والقس اسطفانوس سمير".

واشار عوض الى أنه عرف عن البابا الراحل شنودة الثالث، انه كان محبا لكتابة الشعر العربي، وله العديد من القصائد الدينية والوطنية

ويعتبر  من أهم الكوادر التي احتفلت بهم الكنيسة في مارس، من البطاركة البابا الأسبق كيرلس السادس، والبابا السابق شنودة الثالث، ومن الاساقفة الأنبا صرابامون، أسقف دير الأنبا بيشوي الراحل، ومن الرهبان القمص فلتاؤوس السرياني، ومن الكهنة القمص بيشوي كامل.

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