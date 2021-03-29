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لميس الحديدي عن تعويم السفينة الجانحة: 6 أيام عصيبة كُللت بإخلاء أهم مجري مائي في العالم

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علقت الاعلامية لميس الحديدي، على نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة، بعد ستة أيام من الازمة الناشبة بسبب السفينة البنمية، قائلة: " قناة السويس شريان الحياة لمصر والعالم هترجع السفن تعدي تاني بعد ستة ايام عصيبة من إغلاق أهم شريان وممر مائي في العالم يقل نحو 12% من التجارة العالمية".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، قائلة: "9 مليار دولار بتعدي القناة يوميًا عشان نفهم أهمية هذا المجرى العظيم، ونسبة 10% من نفط العالم يعبر من القناة،.. خسائر فادحة تكبدها العالم تعادل مليارات، لكن فرحتنا عادت في تمام الساعة الثالثة وأربع دقائق بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة وقطرها إلى البحيرات المرة، حيث تبدا عمليات الفحص الفني والتحقيق فيما حدث".

وأضافت: "كل التوقعات كانت تشير إلى أن عملية التعويم سيحتاج إلى وقت أطول، لكنها الحمد لله تمت في وقت قصير في عملية كانت بالغة التعقيد..عشنا يوم كان صعب جدًا، بدأناه فجرًا بالفرحة والتهليل ثم رشحت أنباء أن الهواء أعاد السفينة الجانحة مجددًا أصابتنا بالقلق الذي كلل بالنجاح مساء".

ووجهت الحديدي الشكر لرجال هيئة قناة السويس قائلة: "جهد دؤوب ستة ايام لم يغمض لهم جفن، ولم يروا النوم حتى ككللت العملية بالنجاح، وتم إخلاء المجرى الملاحي الاهم على مستوى العالم".

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