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لميس الحديدي بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة: ٦ أيام عصيبة

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علقت الإعلامية لميس الحديدي على نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة بعد ستة أيام من الأزمة، قائلة إن قناة السويس شريان الحياة لمصر والعالم وستعود السفن للمرور مرة أخرى بعد ستة أيام عصيبة من إغلاق أهم شريان وممر مائي في العالم. تابعت الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، مساء اليوم الاثنين، إن: "9 مليار دولار بتعدي القناة يوميًا عشان نفهم أهمية هذا المجرى العظيم ونسبة 10% من نفط العالم يعبر من القناة".


واصلت: "خسائر فادحة تكبدها العالم تعادل مليارات لكن فرحتنا عادت في تمام الساعة الثالثة وأربع دقائق بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة وقطرها إلى البحيرات المرة حيث تبدأ عمليات الفحص الفني والتحقيق فيما حدث".


أضافت الإعلامية: "كل التوقعات كانت تشير إلى أن عملية التعويم ستحتاج إلى وقت أطول لكنها الحمد لله تمت في وقت قصير في عملية كانت بالغة التعقيد، عشنا يوم كان صعب جدًا بدأناه فجرًا بالفرحة والتهليل ثم أنباء أن الهواء أعاد السفينة الجانحة مجددًا أصابتنا بالقلق الذي كلل بالنجاح مساء".


ووجهت الحديدي الشكر لرجال هيئة قناة السويس، قائلةً: "جهد دؤوب ستة أيام لم يغمض لهم جفن ولم يروا النوم حتى ككللت العملية بالنجاح وتم إخلاء المجرى الملاحي الأهم على مستوى العالم".

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