Advertisements

رئيس قناة السويس يكشف مصير السفينة الجانحة بعد تعويمها.. ويُعلن عن مفاجأة غدًا

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن السفينة الجانحة لن تغادر إلا بعد انتهاء التحقيق وصدور قرارات بشأنها، مشيرًا إلى أن السفينة كانت جاهزة للإبحار المحدود حتى البحيرات المرة.

وقال "ربيع" خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "لم تضرر أي من الحاويات التي كانت على متن السفينة والتي بلغت 18 ألف حاوية".

وأضاف " لا أمتلك الأسباب الحقيقة وراء جنوح السفينة وننتظر نتيجة التحقيقات، والأحوال الجوية لم تساعدنا كثيرًا، وخلال أربع أيام هتكون حركة الملاحة عادت لطبيعتها، وندعكم غدًا في العاشرة صباحًا لمشاهدة السفن وهي تعبر قناة السويس في وجود شخصية هامة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تعويم السفينة تعويضات قناة السويس السفينة الجانحة السفن المنتظرة

أخبار تهمك

عاجل - منتخب مصر يكتسح جزر القمر بالأربعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا (فيديو)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موسيماني يعفو عن منبوذ الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لابورتا يطرد نجم برشلونة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ أقل من ساعتين

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 23 ساعة

أول تعليق من رئيس هيئة قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أول تعليق من أجويرو بعد رحيله من مانشستر سيتي

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

هكذا تعاملت مصر باحترافية في أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

تركيا تستغل حادثة جنوح سفينة في قناة السويس لتستعطف مصر

جهود استثنائية لعودة الملاحة.. أحدث تحركات الدولة بشأن السفينة الجانحة

رئيس قناة السويس: التحقيق في سبب جنوح السفينة عقب تعويمها

بينهم السعودية واليونان.. من يساند مصر في إعادة تعويم السفينة الجانحة؟

بسبب السفينة الجانحة.. توقعات باستمرار تضرر نشاط الشحن العالمي لأشهر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

08:43 م

أول تعليق من أجويرو بعد رحيله من مانشستر سيتي

09:54 م

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

08:52 م

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

05:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان