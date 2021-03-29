رئيس قناة السويس يكشف مصير السفينة الجانحة بعد تعويمها.. ويُعلن عن مفاجأة غدًا

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن السفينة الجانحة لن تغادر إلا بعد انتهاء التحقيق وصدور قرارات بشأنها، مشيرًا إلى أن السفينة كانت جاهزة للإبحار المحدود حتى البحيرات المرة.



وقال "ربيع" خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "لم تضرر أي من الحاويات التي كانت على متن السفينة والتي بلغت 18 ألف حاوية".



وأضاف " لا أمتلك الأسباب الحقيقة وراء جنوح السفينة وننتظر نتيجة التحقيقات، والأحوال الجوية لم تساعدنا كثيرًا، وخلال أربع أيام هتكون حركة الملاحة عادت لطبيعتها، وندعكم غدًا في العاشرة صباحًا لمشاهدة السفن وهي تعبر قناة السويس في وجود شخصية هامة".



