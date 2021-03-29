عمرو الليثي يعلن تأجيل عرض حلقة الفنانة جومانا مراد لوفاة ابنتها





قدم الاعلامي د. عمرو الليثي خالص العزاء الي الفنانة جومانا مراد لوفاة ابنتها داعيا الله ان يرحمها وان يلهم اهلها الصبر والسلوان



وعلي جانب اخر قرر الاعلامي د. عمرو الليثي مقدم برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، تأجيل اذاعة حلقة الفنانة جومانا مراد ببرنامج واحد من الناس والتي كان من المقرر اذاعتها السبت المقبل، لوفاة ابنتها الطفلة الرضيعة «ديانا»، والتي رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين، إثر أزمات صحية، عن عمر ناهز 5 أشهر فقط.، وتقدمت أسرة برنامج واحد من التاس بخالص العزاء



ويذكر ان الفنانة جومانا مراد قد تناولت كشف العديد من الاسرار الخاصة والانفرادات وتحدثت عن ابنتها وزوجها وحياتها الخاصة ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة وكان من المقرر اذاعة الحلقة في العاشرة مساء السبت المقبل