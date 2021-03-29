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القيعي : لا نملك عروضا لبواليا والخطيب طالبنا بعدم التفاوض مع اي لاعب من الزمالك
الإثنين 29/مارس/2021 - 10:05 م
علي نبوي
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نفي عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي،وصول عرضا خارجيا لضم الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق في فترة الانتقالات القادمة.
وقال القيعي مساء اليوم عبر فضائية النادي الأهلي :" لا توجد عروضا وصلت للاعب والتر بواليا حتي الان وما قيل في هذا الشأن مجرد اجتهادات فقط".
واضاف:" أما المالي أليو ديانج نجم وسط الفريق فهناك حديث معه من بعض الأندية لكن لم نتلق عرضا رسمي للتعاقد معه ايضا".
وكشف القيعي عن أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي طلب أن نترك الزمالك في شانه الخاص وألا نتفاوض مع أي لاعب من صفوفه،موضحا :" لا يمكن ابدا ان نستغل الظرف الراهن في نادي الزمالك ونتفاوض مع لاعبيه فهي ليست مبادئنا".
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