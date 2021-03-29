القيعي : لا نملك عروضا لبواليا والخطيب طالبنا بعدم التفاوض مع اي لاعب من الزمالك





نفي عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي،وصول عرضا خارجيا لضم الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق في فترة الانتقالات القادمة.





وقال القيعي مساء اليوم عبر فضائية النادي الأهلي :" لا توجد عروضا وصلت للاعب والتر بواليا حتي الان وما قيل في هذا الشأن مجرد اجتهادات فقط".





واضاف:" أما المالي أليو ديانج نجم وسط الفريق فهناك حديث معه من بعض الأندية لكن لم نتلق عرضا رسمي للتعاقد معه ايضا".



