مهاب مميش: حادث جنوح السفينة طارئ ولن يتكرر مرة أخرى (فيديو)

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لهيئة قناة السويس، إن حادث جنوح السفينة طارئ ولن يتكرر مرة أخرى.



وأكد مميش خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد عبر سكايب أنه كان لديه ثقة كبيرة في قدرة الدولة المصرية على إنهاء أزمة السفينة الجانحة.



وتابع مميش «السفينة اصطدمت بالقناة، وهيئة قناة السويس بدأت عملية التكريك مستغلة اللحظات التي تشهد أعلى مد»، مؤكدا أن القبطان يتحمل المسؤولية الأولى لتحريك السفينة بممر القناة وليس المرشد.



وأشار مميش إلى أن الشركة المالكة للسفينة مسؤولة عن تسديد كافة الخسائر والتكاليف التي تكبدتها القناة، معلقا «هناخد كل مليم»، مشيرا إلى أن شركات التأمين مسؤولة عن تسديد غرامات التأخير للسفن المنتظرة.



ولفت إلى أنه من المقرر أن تتولى شركة محايدة عملية تفتيش السفينة الجانحة بعد وصولها إلى منطقة البحيرات، مؤكدا أن الحادث أظهر أهمية قناة السويس للعالم أجمع، موضحًا أن من الدروس المستفادة من حادث جنوح السفينة أهمية امتلاك وسائل إنقاذ على أعلى مستوى.

