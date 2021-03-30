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شاهد.. أحمد موسى بعد فوز المنتخب: "فرحت للنني"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:24 ص
محمد النني
محمد النني
شيماء حسن
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هنأ الإعلامي أحمد موسى، المنتخب المصري الأول لكرة القدم لفوزه على جزر القمر بأربعة اهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية».

وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «محمد النني أحرز هدفًا وفرحت له عشان حسام البدري».

وأضاف الإعلامي: «يوم فرحة ويوم عظيم ولا يوجد مصري أو عربي مش فرحان سوى الـ 60 ألف خروف الموجودين على المراكب في قناة السويس».

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