شاهد.. أحمد موسى بعد فوز المنتخب: "فرحت للنني"

هنأ الإعلامي أحمد موسى، المنتخب المصري الأول لكرة القدم لفوزه على جزر القمر بأربعة اهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية».





وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «محمد النني أحرز هدفًا وفرحت له عشان حسام البدري».



