خبير بحري: "تعويم السفينة يوم انتصار لقناة السويس"



قال القبطان صالح حجازي، خبير في الشؤون البحرية، إنه كان مستبعد السيناريو السخيف الذي كان يحلم به الحاقدين والأعداء وهو سيناريو التفريغ، ولن نلجأ إلى السيناريو المؤلم الذي كان يحتاج إلى وقت طويل.



وأضاف القبطان صالح حجازي، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الحركة في قناة السويس بدأت في نفس اللحظة من تعويم السفينة الجانحة، واصفا إياها بملحمة رائعة.



وأوضح أن 400 مركب محجوزة في السويس وبورسعيد منذ الأيام الماضية، بالإضافة إلى السفن التي ستصل في الطريق سوف يصلوا للمعدل الطبيعي للعمل في قناة السويس، وهو يوم انتصار لقناة السويس الجديدة.



وأشار إلى أن هذه الأزمة ستعزز قناة السويس دوليًا، وأثبتت ذلك، وليس لها بديل قبل ومنذ تشغيل القناة، لافتًا إلى أن قناة القطب الشمالي لا يمكن أن تغني عن تشغيل قناة السويس، وطبيعة المراكب التي تمر من هذه القناة له خصائص معينة.

