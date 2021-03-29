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مطالبات للكنيسة بإنتاج عمل مسرحي عن سيرة القمص بيشوي كامل

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:06 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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يحتل شهر مارس في نفوس الأقباط، مكانة خاصة فيعتبره البعض شهر القديسين المُعاصرين، نظرًا لاحتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخمسة كوادر مسيحية راحلة بين بطاركة واساقفة ورهبان وكهنة.

قال الممثل المسرحي القبطي برسوم فام، إن الكنيسة القبطية في حاجة الى ان ترى عملا مسرحيا، يجسد السيرة الذاتية للقديس القمص بيشوي كامل، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للرهبان الأقباط الارثوذكس بمنطقة اسبورتنج بمحافظة الاسكندرية.

واشار "فام" في تصريحات خاصة، الى ان الكثير من الاقباط استمتعوا فعليا بالفيلم الذي اخرجه وقام ببطولته الدكتور اسامة عشم، الا ان للمسرح مضاقه الذي يحبه الاقباط، ولن يتمكن الشباب الموهوبين من انتاج مسرحية قيمة عن القمص بيشوي كامل، لان للمسرح تكاليفه، الامر الذي يستدعي وجود جهة كنسية منتجة لذلك العمل.   

ويعتبر  من أهم الكوادر التي احتفلت بهم الكنيسة في مارس، من البطاركة البابا الأسبق كيرلس السادس، والبابا السابق شنودة الثالث، ومن الاساقفة الأنبا صرابامون، أسقف دير الأنبا بيشوي الراحل، ومن الرهبان القمص فلتاؤوس السرياني، ومن الكهنة القمص بيشوي كامل.

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