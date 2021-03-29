Advertisements

وكالة فرنسية تكشف تفاصيل جديدة عن مفجري كاتدرائية إندونيسيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

داهمت الشرطة الإندونيسية يوم الاثنين منزل الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما أمام كاتدرائية إندونيسية الأحد، وقالت إنهما تزوجا حديثا وينتميان إلى جماعة متطرفة موالية لتنظيم "داعش".

 

وأصيب نحو 20 شخصا بجروح في الانفجار الذي وقع خارج الكنيسة في مدينة ماكاسار على جزيرة سولاويسي بينما كان المصلون يحتفلون بعيد الشعانين مع بداية أسبوع الآلام الذي يسبق عيد الفصح.

 

وقالت الشرطة إن الإرهابيين قتلا على الفور بتفجير نفسيهما لدى دخول مجمع الكنيسة على دراجة نارية، مشيرة إلى عدم وجود قتلى غيرهما.

 

وقال مسؤولون اليوم إن 15 من الجرحى ما زالوا في المستشفى من غير أن يتضح مدى خطورة إصاباتهم، فيما غادر المستشفى أربعة آخرون.

 

وأفادت السلطات الإندونيسية بأن الانتحاريين تزوجا قبل نحو 6 أشهر وأن الرجل كان في منتصف العشرينات من عمره، ولم تنشر سوى الأحرف الأولى من اسميهما، مشيرة إلى أن الانتحاري ترك رسالة لأسرته يخبرها بنتيه تنفيذ التفجير.

 

وأشارت الشرطة إلى أنها أوقفت عددا من المشتبه بضلوعهم في الهجوم منذ الأحد.

 

وبينت الشرطة أن الزوجين كانا عضوين في جماعة "أنشاروت دوله" (أنصار الدولة) وهي جماعة متطرفة تعد مسؤولة عن تنفيذ سلسلة من الهجمات بما في ذلك التفجيرات الانتحارية في سورابايا، ثانية مدن إندونيسيا، العام 2018.

 

وجماعة "أنصار الدولة" ضالعة في تفجير انتحاري في كاتدرائية في خولو في الفيليبين عام 2019 ارتكبه زوجان إندونيسيان، وأسفر عن مقتل مصلين وعناصر من قوات الأمن.

 

وتعاني إندونيسيا من هجمات المتطرفين الإسلاميين وشهدت العام 2002 تفجيرات بالي التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص معظمهم من السياح الأجانب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كاتدرائية اندونيسيا تفجير اندونيسيا

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يعفو عن منبوذ الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - منتخب مصر يكتسح جزر القمر بالأربعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

لابورتا يطرد نجم برشلونة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 23 ساعة

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ أقل من ساعتين

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من أجويرو بعد رحيله من مانشستر سيتي

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

سفارة أمريكا في إندونيسيا تصدر تحذيرا أمنيا قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة

انتحاري يحاول تفجير نفسه خارج مركز شرطة بإندونيسيا

الشرطة الاندونيسية تحتجز متشدد مشتبه به بعد أن هاجم ضابط

الشرطة الاندونيسية تطلق النار على متشدد مشتبه به بعد مقتل ضابط

إصابة 6 في هجوم انتحاري على الشرطة بمدينة ميدان في إندونيسيا ومقتل المنفذ

إندونيسيا: الانتحاريون لهم صلات بجماعة "أنشاروت دولة" المرتبطة بداعش

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 م

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

08:43 م

أول تعليق من أجويرو بعد رحيله من مانشستر سيتي

09:54 م

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

08:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان