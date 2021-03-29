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اندلاع حريق بالقرب من حي الهرم

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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إندلع حريق في كابينة تليفونات، بالقرب من حي الهرم، بمنطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، وجار محاولات قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بالقرب من حي الهرم، بمنطقة بولاق الدكرور.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وجار محاولات قوات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

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