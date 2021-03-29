Advertisements

خادم الحرمين يوجه بسد احتياجات الأردن من الأوكسجين الطبي

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
Advertisements
خادم الحرمين يوجه بسد احتياجات الأردن من الأوكسجين الطبي
خادم الحرمين يوجه بسد احتياجات الأردن من الأوكسجين الطبي

أخبار تهمك

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

لابورتا يطرد نجم برشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - منتخب مصر يكتسح جزر القمر بالأربعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 5 ساعات

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يعفو عن منبوذ الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من أجويرو بعد رحيله من مانشستر سيتي

منذ 39 دقيقة

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ حوالي 23 ساعة

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 م

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

08:43 م

أول تعليق من أجويرو بعد رحيله من مانشستر سيتي

09:54 م

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

08:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان