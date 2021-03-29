نجم ريال مدريد يخطط للإعتزال الدولي بعد اليورو





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أحد نجوم ريال مدريد الإسباني يخطط للإعتزال الدولي بعد كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 التي ستقام في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية أن الألماني توني كروس نجم خط وسط ريال مدريد البالغ من العمر 31 عاماً يرغب في الإعتزال الدولي بعد اليورو من أجل التركيز فقط على ريال مدريد.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن فكرة توني كروس هي الإعتزال في ريال مدريد علماً بأن عقده الحالي يمتد مع الملكي حتى يونيو عام 2023.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن عقب نهاية عقد كروس الحالي مع الملكي سيقوم النجم الألماني بتجديد عقده عام بعد عام وفقاً لآداءه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن توني كروس خاض مع المنتخب الألماني 101 مباراة وسجل 17 هدفاً وتوج بلقب كأس العالم 2014.









حقيقة تفويت الترجي لمباراته أمام مولودية الجزائر





نفى الإعلامي التونسي عادل بو هلال كل ما تردد حول إمكانية تفويت نادي الترجي الرياضي لمباراته أمام مولودية الجزائر، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، وذلك حتى لا يتأهل الزمالك إلى دور الثمانية .





وأضاف بو هلال في تصريحات تليفزيونية:" الكلام عن التفويت أمر عارِ تماماً من الصحة ، ولا يجب أن يُثار في الإعلام ، فالترجي فريق كبير وعريق ويلعب جميع مبارياته من أجل الفوز".



