بعد غيابه لـ 13 مباراة.. موسيماني يُحدد بديل حمدي فتحي في تشكيل الأهلي

استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على بديل حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأحمر، الذي تعرض لإصابة قوية في الذراع مع المنتخب الوطني.





بديل حمدي فتحي في الأهلي





ويغيب حمدي فتحي عن مباريات الأهلي، لمدة شهرين بعد إصابته بكسر في عظمة اليد أثناء تواجده مع منتخب مصر ومشاركته ضد كينيا.





من جانبه حدد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، النجم الدولي المالي آليو ديانج، بديلا لحمدي فتحي في تشكيل المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.





وفي سياق آخر، يستعد المارد الأحمر بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة المريخ السوداني ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



