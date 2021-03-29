خبير في الشؤون البحرية: قناة السويس تستطيع خدمة سفن الحاويات مهما كان حجمها



عقب القبطان صالح حجازي، خبير في الشؤون البحرية، على انتهاء أزمة السفينة الجانحة، مشيرا إلى أنه كان على ثقة أن لدينا الإمكانيات لحل واحدة من الأزمات التي لم تحدث منذ 52 عاما.



وأضاف القبطان صالح حجازي، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هذا الحادث كشف لنا عن أنه لابد امتلاك قاطرات أشد قوة من الذين تم العمل بهما، وهذا سوف يتحقق في فترة وجيزة جدًا.



وأوضح الخبير في الشؤون البحرية، أن قناة السويس تستطيع أن تخدم الكثير من سفن الحاويات مهما كان حجمها.

