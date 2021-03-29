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النيابة تتحفظ على جثة عامل لقي مصرعه بمصنع في الخانكة

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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آمرت النيابة العامه بالخانكة، بندب الطب الشرعي، لمناظرة جثة عامل لقي مصرعه، إثر إصابته بصعق كهربائي، أثناء لمسه ماكينة لحام بمصنع في سرياقوس بمركز الخانكة، جرى نقل الجثة للمستشفى، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من العميد محمد عبدالسلام مأمور مركز الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغًا من صاحب مصنع لحامات بقرية سرياقوس التابعة لدائرة المركز، يفيد بأنه أثناء عمل أحد العمال حدث تلامس لماكينة لحام أسفر عن صعقه ووفاته في الحال.

جرى إخطار اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين للعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، أنه أثناء وقوف "على.ر.ع" 26 عاما، عامل، ومقيم بدائرة قسم الخصوص، لمس ماكينة لحام حديد أدى إلى وفاته في الحال، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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