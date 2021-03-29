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شريف برسوم: جيل قديسي مارس التقي بعضه البعض وهذا سر عظمته

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
خاص الفجر
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يحتل شهر مارس في نفوس الأقباط، مكانة خاصة فيعتبره البعض شهر القديسين المُعاصرين، نظرًا لاحتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخمسة كوادر مسيحية راحلة بين بطاركة واساقفة ورهبان وكهنة.
وقال الباحث شريف برسوم، في تصريحات خاصة إن أعظم ما يربط قديسي شهر مارس ببعضهم البعض هو انهم التقوا ببعضهم البعض فكان جيلًا عظيمًا، فعلى سبيل المثال التقى 12 قديسًا من قديسي الكنيسة ببعضهم البعض مثل 
1- البابا كيرلس السادس
2- البابا شنودة الثالث
3- الراهب يسطس الأنطوني
4- الراهب اندراوس الصموئيلي
5- الراهب فلتاؤوس السرياني
6- الراهب فانوس الأنبا بولا
7- الراهب أنجيلوس الأنطوني
8- الأنبا صرابامون
9- القمص بيشوي كامل
10- القس عبد المسيح المناهري
11- الراهب عبد المسيح الحبشي
12- الأنبا اغريغوريوس
ويعتبر  من أهم الكوادر التي احتفلت بهم الكنيسة في مارس، من البطاركة البابا الأسبق كيرلس السادس، والبابا السابق شنودة الثالث، ومن الاساقفة الأنبا صرابامون، أسقف دير الأنبا بيشوي الراحل، ومن الرهبان القمص فلتاؤوس السرياني، ومن الكهنة القمص بيشوي كامل.

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