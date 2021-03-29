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وفاة محتجز بقسم شرطة الحوامدية.. ومصادر تكشف السبب

الإثنين 29/مارس/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أفادت مصادر أمنية مسؤولة بوفاة محتجز داخل قسم شرطة الحوامدية، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأشارت المصادر أن المحتجز خمسيني العمر، صُدر ضده حكمًا قضائيًا بالسجن في إحدى القضايا عام 2006، لكنه تم القبض عليه منذ فترة ليست طويلة لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده.

وأكدت المصادر لـ"الفجر"، أن المحتجز، يوم الواقعة شعر بحالة إعياء شديدة، وجرى نقله إلى مستشفى المركز الطبىغ بمدينة الحوامدية تحت حراسة أمنية، وأثناء نقله لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضحت المصادر أنه بتوقيع الكشف الطبي على المتوفي لبيان سبب الوفاة، كشف التقرير الطبي للمستشفى أن سبب وفاته إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعدم وجود أية شبهة جنائية حول وفاته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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