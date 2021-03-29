الخميس والجمعة.. حكيم في ضيافة "لايڤ من الدوبلكس"







يحلّ المطرب حكيم ضيفا على برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، يوم الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.



يقدم "حكيم" خلال الحلقة عددا من أغنياته الشهيرة، فضلا عن استعراض مواهبة في الرقص والعزف على الطبلة. كما يجيب على أسئلة فاهيتا حول حياته الشخصية والمهنية، وسبب زيجاته المتكررة.



كما يكشف أبرز المواقف التي تعرض لها وجمعته بأصدقائه في الوسط الفني. وتشهد الحلقة العديد من الألعاب الطريفة التي يتشارك فيها مع فرقته داخل استوديو "لايڤ من الدوبلكس".



كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.



كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏



ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.



