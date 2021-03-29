مسؤول سابق بقناة السويس عن تعويم السفينة : ما حدث فخر لكل مصري أمام العالم

علق مهندس وائل قدور، خبير النقل البحري، وعضو مجلس إدارة قناة السويس سابقا، على نجاح عملية تعويم السفينة "غيفر جيفين" وعودة الملاحة للقناة، قائلًا: "أنا كنت متأكد إننا هننجح..القناة مرت بأزمات كثيرة، لكنها أثبتت قدرتها دائمًا على تخطيها وامتصاص الصدمات ففي عام 1973 مثلًا وبعد انتهاء الحرب استطعنا، رغم العوائق والتحديات أن نتحرر منها".



وتابع "قدور"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضاتيةOn"، مساء الإثنين،: "مجموعة رجال قناة السويس مجموعة رجالة فعلًا.. رجال يتفانون في خدمة مصر بكل عمل دؤوب وحقيقي وحبهم، وإرتباطهم بقناة السويس حيث يتسمون دائمًا بأنه في المواقف الصعبة أن يتحلوا بالصبر والثبات".



ولفت إلى أن خبرات قناة السويس ورجالها والتجارب التي مرت عليها ما يمكنها من عبور اية أزمة مهما كان حجمها بتوفيق الله، معقبًا: "كنت أتمنى أن تكون العملية بمصرية بنسبة 100% لكن في النهاية القاطرة الهولندية اسهمت في نجاح العملية، لكن الخطة التي عملت بها القاطرة الهولندية موضوعة من قبل رجال قناة السويس بخرباتهم، وهذا عمل يمثل فخرًا لكل مصري أن يكون دائمًا فخورًا بهذه الخبرات والكفاءات".



وحول الدروس المستفادة من الازمة الاخيرة، قال خبير النقل البحري وائل قدور، هنا العديد من الدروس المستفادة أولها: ضرورة تطوير أسطول القاطرات، فأكبر قاطرة لدينا سواء عزت عادل أو البركة تبلغ قوة قطرها 160 طن وهي منذ عام 1992، حيث أن الازمة الاخيرة تتطلب ضرورة وجود قاطرات ذات قوة شد أكبر على غرار ما يشهده العالم من تطور ففي فرنسا مثلًا لديهم قاطرات قوة شدها تبلغ 400 طن".



ولفت إلى أن ثاني الدروس المستفادة ينبثق من كون أن السفن الحاملة للحاويات، تعتبر من أخطر أنواع السفن في العالم في الابحار، كونها تقل حاويات ضخمة ومرتفعة قد تتعرض لازمات مع سرعة الرياح ويتطلب الامر في المستقبل أن يكون هناك تعامل بشكل محترف مع هذه السفن، حفاظًا على سلامة المجرى عبر ضوابط فنية تحدد السفن التي بإمكانها العبور، وفقًا لسرعة الرياح وذلك لأمان السفينة وأمان قناة السويس".



وحول الخسائر والتعويضات قال: بالنسبة لقناة السويس معروف جميع تكاليف العمليات الخاصة بالتكريك وغيرها والخسائر الناجمة عن التعطل ستحصل عليها الهيئة بالكامل حتى السفن التي ستعود بالتعويض على السفينة الجانحة عبر الشركة المسؤولة ستتولى شركات التأمين وأندية الحماية سداد هذه التعويضات".





