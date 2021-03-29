عقب زفافه بأيام.. مصرع طبيب في حادث مروري اثناء عودته من أجازة الزواج ببني سويف

لفظ الطبيب الشاب "علي الحاجري" اخصائي الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى بني سويف التخصصي، مساء اليوم، متأثرا بإصابته في حادث إنقلاب سيارته بالطريق الصحراوي الزعفرانة، أثناء عودته من قضاء أسبوع العسل بعد أسبوع واحد من زواجه.



استقبلت مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، مساء اليوم، جثة الطبيب علي الحاجري، وسط حالة من الحزن والبكاء من زملائه، الذين هرعوا لإنهاء الإجراءات تمهيدا لتشييع جثمانه إلى مثواه الاخير.



وشهد الطريق الصحراوي الشرقي الزعفرانة بني سويف، حادث إنقلاب سيارة حيث أسفر عن وفاة الطبيب علي الحاجري، وجرى نقله بواسطة سيارة اسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، بينما نجت زوجته من الحادث، وأصيبت بكدمات وجروح.

