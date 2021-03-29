أعضاء هيئة النشيط السياحي يتعرفون على آخر إنجازات الوزارة

اطلع أعضاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على الاستعدادات النهائية لموكب نقل المومياوات الملكية والذي سيشهده العالم يوم السبت الموافق ٣ أبريل المقبل من المتحف المصري بالتحرير الي مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط،



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بين وزير السياحة والآثار وبين أعضاء الهيئة اليوم الاثنين، لافتًا إلى إطلاق الوزارة حملات ترويجية إلكترونية في ١٢ سوقًا عربيًا وأوروبيًا وآسيويًا وأمريكيًا.



واطلع المجلس على قيام الوزارة هذا العام بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بافتتاح ثلاثة نقاط بمسار العائلة المقدسة بعد تطويرها، حيث تم افتتاح مشروع تطوير المنطقة المحيطة بكنيسة العذراء مريم في سخا بمحافظة كفر الشيخ، ومشروع تطوير موقع تل بسطة بمحافظة الشرقية، ومشروع تطوير المنطقة حول كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود بمحافظة الغربية.



وأوضح أنه تم في هذه المواقع رفع كفاءة الطرق المؤدية إليها ووضع اللوحات الإرشادية ومجموعة من اللافتات الدعائية السياحية والأثرية التي تسرد محتويات الموقع وتاريخه، بالإضافة الي تركيب البرجولات والمظلات وتجديد دورات المياه.



ومن ناحيته استعرض المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الخطة الترويجية التي تم اعدادها لتنشيط السياحة في الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.



كما أطلع مجلس الإدارة على الفيديو الترويجي الخاص بهذه الحملة، والمواد الدعائية المختلفة من اعلانات ثابتة ومصورة والتي سيتم الاستعانة بها في الشوارع والأماكن العامة Outdoor والقنوات التليفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لمصر في الدول العربية.



كما تحدث عن خطة الهيئة لاستضافة المدونين الاجانب والعرب والمصريين، مشيرا الي ان الصور والفيديوهات التي نشرها هؤلاء المدونين خلال زيارتهم للأماكن السياحية والأثرية المصرية قد حققت تفاعلًا كبيرًا وإيجابيًا.



وأضاف أنه جاري حاليا تنفيذ حملة "اكتشف مصر" خلال الفترة من 20 مارس الجاري وحتى الأسبوع الأول من أبريل المقبل لتعزيز الوعى السياحي والأثري لدي المواطنين والترويج للسياحة الداخلية.