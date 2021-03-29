أسعار الذهب تتراجع لأدني مستوي في 3 أسابيع بالختام

تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع، مع ارتفاع العملة الأمريكية.





وارتفع مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 4 أشهر، مما يجعل شراء المعدن الأصفر أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.





كما تضرر طلب الذهب كملاذ آمن مع نمو شهية المستثمرين للأصول ذات المخاطر العالية، وسط آمال انتعاش اقتصادي سريع.





وينتظر المستثمرون حزمة إنفاق البنية التحتية التي سيعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء المقبل، والمتوقع أن تكون في نطاق 3 إلى 4 تريليونات دولار.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.2 بالمائة، ما يعادل 20.10 دولار، ليصل إلى مستوى 1712.20 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 8 مارس الجاري.





وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2 بالمائة إلى 1711.55 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 92.87.