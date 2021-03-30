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اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الموارد المائية
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:54 ص
عبداللطيف هيبة
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يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون الموارد المائية والري، وذلك بعد الموافقة على 90 مادة من مواد مشروع القانون أمس الاثنين.
ومن المقرر أن المجلس أيضا خلال جلسته العامة، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب والتي جاءت كالتالي:
محمد حمدى دسوقى، بشأن صرف فروق تكلفة تصنيع الخبز، والتي تقدر قيمتها بنحو (70) مليون جنيه والخاصة بمخابز محافظة أسيوط والمتأخر صرفها منذ عام 2014 2015.
محمود أبو الخير، بشأن رصف طريق وادي النقرة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان بداية من قرية توشكى إلى محطة المياه رقم (6).
محمد الصمودى، بشأن إعادة رصف الطرق داخل مدينة فوة بمحافظة كفر الشيخ.
محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إنشاء مجمع مصالح حكومية بقرية دمرو – مركز سيدي سالم – محافظة كفر الشيخ.
عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن توصيل وتركيب بوكسات الانترنت والتليفونات الأرضي بمجمع قرى ونجوع وعزب مركز سنورس وطامية – محافظة الفيوم.
محمد نجيب خالد، بشأن تزويد شبكة أرضية ببعض العزب والقرى بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية.
سولاف درويش، بشأن تغطية المناطق المحرومة بمركز ومدينة قليوب، والقناطر الخيرية – محافظة القليوبية بخطوط التليفون الأرضي وخدمة الإنترنت.
نرمين بدراوى، بشأن تحويل كابلات الكهرباء (الضغط العالي بقريتي الأشطر – زاوية أبو مسلم)، التابعتين لمركز أبو النمرس إلى كابلات أرضية مغطاة – محافظة الجيزة.
أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء عدد كاف من كباري المشاة على محور الفريق إبراهيم العرابي بحي السلام أول – محافظة القاهرة.
مارسيل سمير، بشأن تحويل كوبري المشاة القائم بعد كوبري مسطرد إلى كهربائي متحرك وإنشاء كوبري لعبور المشاة كهربائي متحرك بمنطقة المرأة المعيلة وعمل إشارات مرورية مناسبة بشارع 15 مايو حي شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.
محمد نجيب خالد، بشأن إعادة رصف طريق الجمالية – إسكندرية الجديدة بطول نحو (8كم) مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.
محمد حمدى دسوقى، بشأن رصف منطقة خلف الخيرية بميدان المجذوب- حي غرب أسيوط- محافظة أسيوط.
محمد حمدى دسوقى، بشأن رصف شارع البحر بمنطقة الوليدية، حتى نهاية شارع الشيخوة- محافظة أسيوط.
إبراهيم نظير، بشأن إنشاء 3 مواقف بمدينة القوصية – محافظة أسيوط.
محمد الصمودى، بشأن إعادة رصف طريق الروضة- السعادة بمركز مطوبس- محافظة كفر الشيخ.
على عبد الونيس، بشأن إزالة أكوام التراب من شارع الأربعين- تقسيم الخلواتي- حي البساتين- محافظة القاهرة.
لطفى شحاته، بشأن إعادة رصف الشوارع الداخلية لمدينة الزقازيق- محافظة الشرقية.
محمد نجيب خالد، بشأن رصف الطرق الداخلية لمنطقة ليسا الجمالية- محافظة الدقهلية.
عبد الله أحمد عبد الله، بشأن رصف طريق مدخل قرية أبو سنة العمومي بطول نحو (2كم) التابع لقسم قليوب – محافظة القليوبية.
محمد الصمودى، بشأن إنشاء مركز لعلاج الإدمان بمحافظة كفر الشيخ.
محمد نشأت العمدة، بشأن سرعة افتتاح مستشفى سمالوط النموذجي – محافظة المنيا.
لطفى شحاته، بشأن تحويل الوحدة الصحية بنى شبل – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية إلى مركز طبي متخصص.
عبد المنعم محمد عبد العليم، بشأن إنشاء مدرسة تمريض بمستشفى طامية المركزي – بمحافظة الفيوم.
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