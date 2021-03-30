اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الموارد المائية

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون الموارد المائية والري، وذلك بعد الموافقة على 90 مادة من مواد مشروع القانون أمس الاثنين.



