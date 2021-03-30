Advertisements

أحد أبطال تعويم السفينة الجانحة لـ رواد التواصل الاجتماعي: "أتقوا ربنا"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:11 ص
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
كساب أحمد
Advertisements
كشف شحتة قورة، قبطان القاطرة "عزت عادل"، وأحد ابطال إنقاذ السفينة الجانحة، أنهم عملوا تحت ضغط كبير ولم يناموا منذ جنوح السفينة، معقبًا: "بعد نجاح العملية بكينا جميعًا من الفرح".

وانتقد "قدور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية On"، مساء الاثنين، الضغط الذي أحدثته منصات التواصل الاجتماعي على فريق العمل في قناة السويس، بسبب عدم الدقة والسخرية في بعض الأحيان، موجهًا رسالة لهم قائلًا: "إتقوا ربنا يا جماعة إنتوا بتضروا البلد ما تشيروش حاجة على الفيس، أو أي منصة أخرى غير بعد التأكد منها".

وتابع: "كنا بنتشغل تحت ضغط غريب جدًا، ورواد التواصل الاجتماعي لا يتحرون الدقة وهم بأفعالهم يساعدون أعداء البلد في أهدافهم.. حتى بعض المواقع الأجنبية نشرت خبر كاذب النهاردة أن السفينة رجعت تاني وده محصلش، وهاتفني أحد أعز اصدقائي للسؤال عن ذلك وقالي: (رويترز بتقول أنكم فشلتم تاني)، فرديت عليه وقلتله: (ده مش صحيح وكدب، وأنا هثبتلك ده كمان شوية) أنا بنتي في الجامعة ومن فرحتها بعد ما نجحت العملية زغرطت".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تعويم السفينة السفينة الجانحة الابطال ابطال التعويم

أخبار تهمك

أحد أبطال تعويم السفينة الجانحة لـ رواد التواصل الاجتماعي: "أتقوا ربنا"

منذ أقل من ساعة

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ حوالي 4 ساعات

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرد على إلغاء مباراة الأهلي بكرة السلة

منذ ساعة

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

منذ 36 دقيقة

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 8 ساعات

لابورتا يطرد نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مهاب مميش عن "السفينة الجانحة": "بلد عائمة"

جهود استثنائية لعودة الملاحة.. أحدث تحركات الدولة بشأن السفينة الجانحة

رئيس هيئة قناة السويس: لا يوجد أي إصابات أو وفيات أو تلوث بسبب السفينة الجانحة

بينهم السعودية واليونان.. من يساند مصر في إعادة تعويم السفينة الجانحة؟

بشائر سارة.. متى تنتهي أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس؟

من البحر الأحمر إلى قناة السويس.. فرحة الأهالى بتعويم السفينة الجانحة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:30 ص

عاجل.. تحذير مهم من النيابة العامة بشأن حادثة "فتاة الجلالة"

أول تعليق من رئيس الزمالك على إلغاء قمة السلة

11:31 م

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

10:04 م

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

08:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان