أحد أبطال تعويم السفينة الجانحة لـ رواد التواصل الاجتماعي: "أتقوا ربنا"

كشف شحتة قورة، قبطان القاطرة "عزت عادل"، وأحد ابطال إنقاذ السفينة الجانحة، أنهم عملوا تحت ضغط كبير ولم يناموا منذ جنوح السفينة، معقبًا: "بعد نجاح العملية بكينا جميعًا من الفرح".





وانتقد "قدور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية On"، مساء الاثنين، الضغط الذي أحدثته منصات التواصل الاجتماعي على فريق العمل في قناة السويس، بسبب عدم الدقة والسخرية في بعض الأحيان، موجهًا رسالة لهم قائلًا: "إتقوا ربنا يا جماعة إنتوا بتضروا البلد ما تشيروش حاجة على الفيس، أو أي منصة أخرى غير بعد التأكد منها".



