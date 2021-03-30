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أحد أبطال تعويم السفينة الجانحة لـ رواد التواصل الاجتماعي: "أتقوا ربنا"
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:11 ص
كساب أحمد
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كشف شحتة قورة، قبطان القاطرة "عزت عادل"، وأحد ابطال إنقاذ السفينة الجانحة، أنهم عملوا تحت ضغط كبير ولم يناموا منذ جنوح السفينة، معقبًا: "بعد نجاح العملية بكينا جميعًا من الفرح".
وانتقد "قدور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية On"، مساء الاثنين، الضغط الذي أحدثته منصات التواصل الاجتماعي على فريق العمل في قناة السويس، بسبب عدم الدقة والسخرية في بعض الأحيان، موجهًا رسالة لهم قائلًا: "إتقوا ربنا يا جماعة إنتوا بتضروا البلد ما تشيروش حاجة على الفيس، أو أي منصة أخرى غير بعد التأكد منها".
وتابع: "كنا بنتشغل تحت ضغط غريب جدًا، ورواد التواصل الاجتماعي لا يتحرون الدقة وهم بأفعالهم يساعدون أعداء البلد في أهدافهم.. حتى بعض المواقع الأجنبية نشرت خبر كاذب النهاردة أن السفينة رجعت تاني وده محصلش، وهاتفني أحد أعز اصدقائي للسؤال عن ذلك وقالي: (رويترز بتقول أنكم فشلتم تاني)، فرديت عليه وقلتله: (ده مش صحيح وكدب، وأنا هثبتلك ده كمان شوية) أنا بنتي في الجامعة ومن فرحتها بعد ما نجحت العملية زغرطت".
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