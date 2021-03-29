هل ينهي بوفون مشواره في يوفنتوس ؟





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه توجد مفاوضات بين يوفنتوس الإيطالي ونجمه التاريخي الإيطالي جيانلويجي بوفون بشأن مستقبله لأن عقده الحالي مع السيدة العجوز ينتهي في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن حارس المرمى الإيطالي الأسطوري البالغ من العمر 43 عامًا يناقش ما إذا كان سيعتزل اللعب في 30 يونيو المقبل أو تمديد مشواره الكروي لموسم آخر.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من حيث المبدأ إذا استمر بوفون في اللعب فسيستمر في يوفنتوس على الأغلب.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه إذا لم يحدث ذلك فلن يكون لقراره بالمواصلة كلاعب أهمية تذكر وسيُقرر بوفون إنهاء مشواره الكروي مع صعوبة التخيل أنه قد ينضم إلى فريق كبير آخر وهو بهذا السن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بالتالي سيواصل حارس المرمى الإيطالي نشاطه في الميادين فقط إذا كان في نادي يسمح له بالطموح للفوز بالألقاب وخاصة يوفنتوس الذي يتطلع للتتويج معه بلقب دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى تعزيز أرقامه في تاريخ السيدة العجوز.















