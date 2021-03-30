عميد كلية النقل البحري:"إيفر جيفن" مؤمن عليها بـ200 مليون دولار

قال الدكتور محيى السايح، عميد كلية النقل البحري، إن السفينة "إيفر جيفن" مؤمن عليها بـ200 مليون دولار، لكن الخسائر تزيد عن 3 مليار دولار، معقبًا: "أعتقد أننا علينا الانتظار بعض الوقت حتى تظهر نتيجة التحقيقات في حادثة جنوح الباخرة لتحديد المسؤولية، لكن جميع السفن البحرية التي تعمل في مجال الملاحة يكون مؤمن عليها، نتيجة مقابل حصولها على الشهادات التي تؤكد صلاحيتها للعمل".





وتابع "السايح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضاتية "on"، مساء الاثنين، أن التأمين له عدة أنواع بداية من التأمين على البدن والآلات والمعدات والبضائع وأرواح الطاقم، ومخاطر الحروب، لكنه الأمر في الحادثة الأخيرة أكبر من السفينة ذاتها والبضائع التي تحملها، لأن أطراف الضرر تتضمن أطرافًا مباشرة وغير مباشرة، ومن ثم فإن شركة التأمين المسؤولة محل الشركة المشغلة بتأمين السفينة ستقوم بإعادة التأمين، لكي يتم توزيع نسب التأمين على شركات أخرى مشاركة لتغطية التكلفة التأمينية.



