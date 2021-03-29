سامح يسري وأحمد فلوكس يشاركان في مبادرة "مصر تستطيع" لأصحاب الهمم



شارك النجم سامح يسري، والنجم أحمد فلوكس في مبادرة "مصر تستطيع" لأصحاب الهمم، والتى تنظمها المهندسة سمر حسب الله مؤسسة المبادرة، وقد انطلقت رحلات المبادرة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ومحافظة جنوب سيناء وهيئة تنشيط السياحة.



حيث شارك الفنان سامح يسري رحلة طيران شراعي، مع بطل داون سيندروم يحيى قنديل، وهو أول من مارس هذه الرياضة من أصحاب الهمم، ليحلقان من قمة جبل الجلالة بأرتفاع ٣٠٠٠ قدم، وقد استغرقت الرحلة ٢٥ دقيقة طيران فوق مدينة الجلالة.



كما شارك الفنان أحمد فلوكس، في رحلة غوص بمحمية رأس محمد بشرم الشيخ، مع البطل محمد كرم، أول داون سيندروم يمارس رياضة الغوص وقام بعدة رحلات في أماكن ومحافظات مختلفة، واستغرقت رحلة الغوص بمحمية رأس محمد ٣٠ دقيقة علي عمق من ٧ إلى ٨ أمتار تحت البحر، وسط روائع الشعب المرجانية، ويرافقهم فريق متخصص من قطاع المحميات التابع لوزارة البيئة.



وكرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الفنان سامح يسرى والفنان أحمد فلوكس، والأبطال محمد كرم ويحيى قنديل، كما كرم المهندسة سمر حسب الله، وأهدى لهم درع الوزارة، وأشاد بالمبادرة التى تهدف فى المقام الأول لدعم ومساندة أصحاب الهمم، والمساهمة فى المزيد من إلقاء الضوء على الأماكن السياحية فى مصر.