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مهاب مميش عن السفينة الجانحة "بلد ماشية في البحر"
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 07:15 ص
شيماء حسن
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قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، إن تعويم السفينة الجانحة تم بأيادي مصرية خالصة، قائلًا "هذه السفينة كانت بلد ماشية وما حدث كان بتوفيق من عند ربنا علشان نية المصريين والدعاء المستجاب في شهر شعبان".
وأضاف "مميش" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" الاثنين: "ربنا كرمنا بتعويم السفينة قبل ما ندخل في السيناريو الثالث والذي كان سيأخذ وقت كبير والمتعلق بتفريغ الحمولة".
وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ البحرية: "الحمد لله مفيش كونتير وقع وده توفيق من عند ربنا علشان نية المصريين والدعاء بيصلن وهذه الأزمة سوف تزيد رغبة السفن في المرور بقناة السويس وهيكون مفيش عامل جذب كبير، وكل اللي كان بيفكر في عمل قناة بديلة للقناة هذه الفكرة هتختفي تمامًا، وفي النهاية أمن وسلامة السفن أمانة في رقابتنا وسيتم عمل تنفيذ للمجرى الملاحي للحفاظ على سلامة السفن العابرة".
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