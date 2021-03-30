مهاب مميش عن السفينة الجانحة "بلد ماشية في البحر"

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، إن تعويم السفينة الجانحة تم بأيادي مصرية خالصة، قائلًا "هذه السفينة كانت بلد ماشية وما حدث كان بتوفيق من عند ربنا علشان نية المصريين والدعاء المستجاب في شهر شعبان".





وأضاف "مميش" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" الاثنين: "ربنا كرمنا بتعويم السفينة قبل ما ندخل في السيناريو الثالث والذي كان سيأخذ وقت كبير والمتعلق بتفريغ الحمولة".



