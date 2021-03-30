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أحد عمال تعويم السفينة: احتفلنا مثل الصعود لكأس العالم

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 05:28 ص
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
كساب أحمد
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قال أحمد سليمان، أحد الفنيين بالكراكة مشهور، إن تعويم السفينة كان بأيدي مصرية وعلى يد طاقم عمل كراكة "مشهور" بقناة السويس، موضحًا أن من ساعد في تعويم السفينة جميعهم مصريين وليس هناك أي عامل أجنبي، مشددًا على أن كراكة "مشهور" هي الأكبر في مصر والشرق الأوسط وتستطيع تكريك لعمق 35 متر تحت المياه.

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن العمال المصريين في قناة السويس تعرضوا خلال فترة جنوح السفينة لتشكيك في الجهود المبذلة، موضحًا أنه أمس بتمت أعمال التكريك حتى وصلت لعمق 18 مترًا، بالإضافة إلى شد القاطرات للسفينة إلى أن تم تعويمها بعد الفجر مباشرة.

وأوضح أن التحدي كان تحريك السفينة بعد وجودها على الرمل بعمق 5 أمتار، مؤكدًا أن العمل في قناة السويس يكون لـ48 ساعة، متابعًا: "احتفالنا بتعويم السفينة كان مشابه لصعودنا كأس العالم".

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تعويم السفينة تحريك السفينه الفجر

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