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نادر عباسي يكشف عن مفاجآت للمصريين في حفل موكب نقل المومياوات

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 06:36 ص
موكب نقل المومياوات
موكب نقل المومياوات
كساب أحمد
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قال المايسترو الكبير نادر عباسي، أن البروفات الخاصة بالجانب الموسيقي في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة مستمرة منذ عام، حيث إن هذا عمل كان يستلزم تحضيرًا كبيرًا للمؤلف، وزمن انتقال المومياوات بالكامل لتغطيتها موسيقيًا بشكل جيد، إذ أن العالم كله يتابع هذا الحادث.

وأضافت "عباسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هناك مؤلف موسيقي جديد يبدأ من أول الرحلة حتى وصول المومياوات للمتحف الحضارة لمدة 40 دقيقة، مؤكدًا أن المقطوعة الموسيقية هي من تأليف مؤلف مصري وهو هشام نزية وهي مفاجأة للشعب المصري.

وأوضح المايسترو الكبير أن المغنيات في موكب نقل المومياوات ريهام عبد الحكيم ونسمة محبوب وسيغنيات في حفل النقل تجسيدًا للصوت المصري، مؤكدًا أن محمد منير سيتواجد في حفل نقل المومياوات وهو مفاجأة الحفل، كما أن الأوركسترا ستلعب مباشرة وليس مسجل وهذا سيحدث لأول مرة في العالم.

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