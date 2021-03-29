إكستريم إي تستعد لإطلاق السباق الافتتاحي في العلا يومي السبت والأحد المقبلين









تشهد محافظة العلا انطلاق أول سباق من سلسلة “إكستريم إي” للسيارات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية، الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ويندرج ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لسلسلة “إكستريم إي” أليخاندرو أغاغ، : “بذلنا قدرا هائلا من العمل الجاد في ظروف غير مسبوقة وراء الكواليس؛ لضمان إطلاق سلسلة قوية من السباقات التي نتوق لمشاهدتها عن قرب، خاصة وأننا سنتابع مجموعة من أكبر الأسماء في رياضة السيارات،التي ستخوض منافسات محتدمة وجهاً لوجه بعد أيام قليلة”.

وأضاف: “هذه السلسلة من السباقات لا تهدف إلى الحصول على البطولة فقط، ولكنها ترتبط بشيء أكبر بكثير، لاسيما وأننا نشهد سباقاً حقيقيًا ولا يوجد هناك خط نهاية في الأفق, وتنظيم هذا السباق يمنحنا الفرصة لاستكشاف أهمية برنامجنا هنا في المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومن خلال قوة الرياضة، نتطلع إلى تسليط الضوء على التحديات البيئية التي يواجهها العالم، والحلول التي يمكننا جميعاً الاستعانة بها”.

من جانبه قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية: “نفخر باستضافة أول سباق من بطولة إكستريم إي، ونترقب جميعًا انطلاقة هذا الحدث، إذ تُعد العلا موقعًا رائعًا، كما تشكل أيضًا خلفية مناسبة للمساعدة في زيادة الوعي حول تأثير تغير المناخ، وخاصة التصحّر. وأضاف سموه: “نتطلع لكي نصبح رواداً عالميين في معالجة تغير المناخ، وكجزء من رؤية 2030، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد عن عدد من المبادرات الطموحة مثل “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، اللتين تهدفان إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 60%، وزراعة 50 مليار شجرة، ومكافحة التلوث ودمار الأراضي، والمحافظة على الحياة البحرية، وتتيح لنا سلسلة سباقات إكستريم إي تسليط الضوء على مثل هذا الموضوع المهم، والاستمتاع بمثل هذه السباقات المذهلة التي تشارك بها مجموعة رائعة من الفرق والسائقين”.

وستتنافس تسعة فرق جنبًا إلى جنب بطريقة مبتكرة ففي يوم السبت الموافق 3 أبريل، سيُنظم أربع جولات تأهيلية تستغرق كل واحدة منها 15 دقيقة، وسيتأهل المتنافسون الأربعة الأوائل إلى نصف النهائي الأول، بينما سيصل الخمسة الباقون إلى نصف النهائي الثاني في “السباق المجنون”، وسيقام كلاهما يوم الأحد الموافق 4 أبريل.

وستتقدم الفرق الثلاثة التي تعتلي قائمة المتصدرين في نصف النهائي الأول، والفائزان الأول والثاني في “السباق المجنون” إلى السباق النهائي الذي سيُنظيم في وقت لاحق من اليوم ذاته، وسيكون كأس السباق الأول لسلسلة “إكستريم إي” من نصيب الفريق الذي يحرز المرتبة الأولى في نهاية اليوم.

وتشترك “إكستريم إي” بهذا الطموح بصفتها سلسلة رياضة السيارات الوحيدة في العالم التي تستخدم السيارات الكهربائية بالكامل رباعية الدفع،”أوديسي 21″ التي صُمِّمَت لتتحمل أصعب الظروف والتضاريس.

وسيتنافس كل فريق بالسيارة التي تتميز بطاريتها الكهربائية ذات الـ400 كيلو واط (550 حصان) بقدرتها على دفع السيارة للانطلاق من سرعة 0 إلى 62 ميل في الساعة في غضون 4.5 ثانية فقط، وعند تدرجات تصل إلى 130 بالمئة.

وفي خطوة تعد الأولى من نوعها في العالم، سيجري شحن كل سيارة باستخدام طاقة عديمة الانبعاثات عبر تقنية خلايا وقود الهيدروجين.

ويوفر هذا النظام عملية إنتاج وقود مستدامة تمامًا، باستخدام الماء والشمس؛ لتوليد طاقة الهيدروجين التي ستُستخدم بعد ذلك لشحن جميع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية “أوديسي 21” من دون الربط مع شبكة الكهرباء العامة، ولن تؤدي هذه العملية إلى إطلاق أي انبعاثات من غازات الاحتباس الحراري، كما سيكون ناتجها الثانوي الوحيد هو المياه التي سيجري استخدامها في مكان آخر في الموقع.

يُذكر أن موسم 2021 لسباقات إكستريم إي سيقام في 5 مناطق مختلفة عبر 4 قارات حول العالم، حيث جرى اختيار كل وجهة لسباق إكستريم إي بناءً على قضية بيئية، بما في ذلك التصحّر وارتفاع منسوب البحار وذوبان الجليد في القطب الشمالي وإزالة الغابات وانهيار الجلد الثلجية،التي تنتج في جانب منها عن السلوك البشري وأسلوب حياتنا الذي يمتاز بكثافة الانبعاثات الكربونية.