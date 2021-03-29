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أسعار النفط ترتفع في نهاية التعاملات

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
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انهت أسعار النفط تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع في جلسة متقلبة، مع مراقبة الوضع في قناة السويس.

وتعرضت أسعار الخام للضغط خلال التعاملات بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، مما يقلل مخاوف تعطل إمدادات النفط.

لكن ارتفعت الأسعار مع تركيز المستثمرين على توقعات بأن منظمة "أوبك" وحلفائها بما في ذلك روسيا ستحافظ على مستويات الإنتاج كما هى في اجتماع هذا الأسبوع.

وتأرجحت أسعار الخام بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، مع تقييم المستثمرين لتأثير تعليق حركة الملاحة في قناة السويس، والتأثير الأوسع لعمليات الإغلاق في أوروبا في سبيل وقف الإصابة بفيروس كورونا.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مايو  بنسبة 1 بالمائة إلى  61.56دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 59.41 دولار للبرميل خلال التعاملات.

كما ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.6 بالمائة إلى 64.98 دولار للبرميل، بعد أن كان متراجعاً عند 63.13 دولار للبرميل.

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الكلمات المفتاحية

تعويم السفينة تعليق الملاحة السفينة الجانحة

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