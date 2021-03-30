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"السياحة" تحذر من شركات أعلنت شروط مخالفة لموسم الحج

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قالت الدكتور غادة شلبي، نائب وزير السياحة والأثار، إن إعلان السعودية لضوابط الحج والعمرة هو أمل جديد لعودة الحج والرحلات من مصر للسعودية مرة أخرى، موضحة أن هناك متابعة مستمرة على جميع المستويات، وينتظرون إعلان السعودية باستقبال بعثة الحج المصرية.

وأضافت "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه لن يتم فتح باب الحج إلا بوصول خطاب وإعلان رسمي من السعودية، مؤكدة أن الشركات التي أعلنت عن شروط الحج هي مخالفة ويتم إصدار مخالفات إليها، ولم يتم فتح باب الحجز للحج.

وأوضحت أن هناك تنسيق مع لجنة مكافحة كورونا من أجل وضع الضوابط ويكون هناك جاهزية لكل السيناريوهات، مشيرة إلى أنه فقط الآن يتم التنسيق لوجود ضوابط والاستعداد لموسم الحج، متابعًا: "لن نسمح للشركات بالبدء في جمع مصاريف الحج".

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