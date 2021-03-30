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رئيس الكراكة مشهور: "كان ممكن منرجعش بيوتنا تاني"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:21 ص
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
كساب أحمد
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قال أحمد إبراهيم، رئيس التكريك بالكراكة مشهور، إن التكريك أسفل السفينة الجانحة في قناة السويس كان به نسبة خطورة كبيرة، متابعًا: "كل واحد خرج من بيته كان ممكن ميرجعش البيت تاني".

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن العمل خلال الفترة الأخيرة منذ جنوح السفينة أشعرتنا بالفخر لانتظار العالم كله لتعويم السفينة، مؤكدًا أن عودة الملاحة للقناة كان فخرًا كبيرًا للعاملين، كالجنود في الحرب، موضحًا أن كل الشعب المصري كان يدعوا للانتهاء من هذا الحادث.

وتابع رئيس التكريك بالكراكة مشهور: "تعويم السفينة مستقبل العالم وليس مصر فقط، وعودة الملاحة فرح كبير للعاملين، وإحنا جنود في البحر"، مؤكدًا أن تحية الرئيس عبدالفتاح السيسى وسام على صدور العاملين بالقناة.

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