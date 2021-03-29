الأهلي يصرف النظر عن نجم الإسماعيلي





حسمت لجنة كرة القدم في الأهلي قرارها بتجميد ملف المفاوضات مع باهر المحمدي نجم الإسماعيلي من أجل التعاقد معه بداية الموسم المقبل.

و حصل الأهلي على تقريرًا طبيًا بشأن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها المحمدي مؤخرًا والتي تجددت في الركبة وتسببت في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة منذ نهاية الموسم الماضي مما جعل لجنة كرة القدم في الأهلي تتخذ قرار بتجميد المفاوضات مع نجم الإسماعيلي.

وقام مسئولو الأهلي بتعليق مفاوضاتهم مع المحمدي في الفترة الماضية، علما بأن نجم الإسماعيلي لا يمتلك أية عروض في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن ينتظم باهر المحمدي في التدريبات الجماعية للإسماعيلي في الأيام القليلة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الركبة في الشهور الماضية.

ولا يهتم المحمدي بأية عروض في الوقت الحالي ويركز فقط مع الإسماعيلي من أجل العودة إلى مركزه الذي يليق به في جدول بطولة الدوري.



