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عمرو أديب عن السفينة الجانحة: "كان حجر على صدر مصر"

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 03:31 ص
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدرس المستفاد من حادثة السفينة الجانحة بقناة السويس، أنه لابد أن يكون هناك ثقة في بلدنا، وفي المواطن المصري الجاد، والإدارة المصرية.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، الشعب المصري شعب جبار، ومصر دولة ليست سهلة، مضيفا: "السفينة الجانحة كانت كابوس.. وحجر على صدر مصر"، منوها بأن أصعب لحطة مرت على كل المصريين اليوم كانت عند عودة السفينة لمكانها.

وأضاف الإعلامي: "في ناس قالت جت الحزينة تفرح ملقتلهاش مطرح.. بس ربك كان عايز مصر تفرح، وتلاقي ليها مطرح".

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