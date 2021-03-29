إسراء عماد ضحية عنف زوجها تغادر المستشفى بعد استقرار حالتها





غادرت إسراء عماد ضحية عنف زوجها بالإسكندرية، منذ قليل، من المستشفى بعد إجراء عملية تجميل لوجهها بعد تشويها بسلاح أبيض، وإصابتها البالغة.





إسراء عماد تغادر المستشفى





وتصدرت إسراء عماد تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الثلاثاء، الموافق الـ29 من مارس 2021، بعد ظهور تفاصيل حول حالتها الصحية.





إسراء عماد





وتساءل الكثيرون عن اسم إسراء عماد وسبب تصدره لمحركات البحث وأيضا وسوم تويتر، والتي ظهرت قضيتها مؤخراً بعدما أفصحت عنها طبيبة.





تفاصيل واقعة إسراء عماد





وأثارت الفتاة إسراء عماد صاحبة الـ18 عاماً العام، بعدما ذهبت في حالة حرجة لإحدى مستشفيات الإسكندرية عقب تعرضها للضرب المبرح الذي كاد أن يقتلها على يد زوجها.





صور إسراء عماد وإصابتها





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لفتاة تدعى إسراء عماد وهي مصابة بجروح قطعية في الرقبة والأذن والأنف والشفاة، بشكل بشع، من زوجها الذي أرغمت على الزواج منه.





محاولة قتل إسراء عماد من زوجها





ونقلت إسراء عماد فاقدة الوعي وفي حالة نزيف شديد إلى مستشفى شرق المدينة في الإسكندرية، لتتفاجأ طبيبة بحالتها، لتنشر الواقعة، رافضة كل الضغوط والتهديدات التي تعرضت لها.





حقيقة وفاة إسراء عماد





وأوضحت الدكتورة أن إسراء عماد توفت اليوم منذ لحظات دون وجود جثتها في المستشفى ما أثار جدلاً كبيراً، عن سبب اختفاء الجثة.





تفاصيل جديدة حول إسراء عماد





وظهرت معلومات جديدة تفيد بأن إسراء عماد لاتزال على قيد الحياة وحالتها مستقرة بمستشفى شرق الإسكندرية بحسب تصريحات الدكتور محمد فاروق، مدير المستشفى شرق.





التعدي على إسراء عماد





وأوضح مدير المستشفى أن حالة إسراء عماد التي اعتدى عليها زوجها بمعاونة شقيقه، تتحسن تدريجياً، لافتً إلى أنه تم تقديم الرعاية الفائقة لها فور وصولها في حال يرثى لها.





حالة إسراء عماد مستقرة





وأكد مدير مسشفى شرق المدينة أن حالة إسراء عماد مستقرة، منوهاً إلى إمكانية خروجها قريبا من المستشفى، موضحاً أنها جاءت في وضع صحي حرج بسبب الضرب الذي تعرضت له.





تعامل طبي سريع مع حالة إسراء عماد مستقرة





وبيَن أن الفريق الطبي بالمستشفى تعامل سريعاً مع إسراء عماد وتم إجراء جراحة لها ووضعها تحت الملاحظه حتى تحسن حالتها الصحية.





صور إصابات حالة إسراء عماد مستقرة





ونشرت مواقع التواصل الاجتامعي صور إسراء عماد التي تعدى عليها زوجها بمساعدة شقيقه، دون شفقة أو رحمة، حيث قام الزوج بضربها وطعنها هو وشقيقه بتحريض من والدته.





زواج حالة إسراء عماد مستقرة





وبيَن مقربون أن إسراء عماد أرغمت من والدها لتتزوج ابن زوجته التي تزوجها على والدتها، وعاشا في منطقة أبو سليمان بالإسكندرية، وكان عمرها 17 عاما، لتنجب ابنها "مالك".





خلافات إسراء عماد مع حماتها





حدثت خلافات بين إسراء عماد ووالدة زوجها وزوجة والدها، التي رغبت الانتقام منه في ابنته، ليقرروا قتلها والتخلص منها.





حالة إسراء عماد مستقرة تحتاج لعناية فائقة





ولفتت بعض الصحف إلى أن إسراء عماد حالتها غير مستقرة عكس ما صرح مدير مستشفى غرب المدينة بالإسكندرية، وتحتاج إلى عناية أكبر، نقلاً عن صديقة المعتدى عليها.



