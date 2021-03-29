Advertisements

إسراء عماد ضحية عنف زوجها تغادر المستشفى بعد استقرار حالتها

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:15 م
إسراء عماد
إسراء عماد
Advertisements

غادرت إسراء عماد ضحية عنف زوجها بالإسكندرية، منذ قليل، من المستشفى بعد إجراء عملية تجميل لوجهها بعد تشويها بسلاح أبيض، وإصابتها البالغة.

إسراء عماد تغادر المستشفى

وتصدرت إسراء عماد تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الثلاثاء، الموافق الـ29 من مارس 2021، بعد ظهور تفاصيل حول حالتها الصحية.

إسراء عماد

وتساءل الكثيرون عن اسم إسراء عماد وسبب تصدره لمحركات البحث وأيضا وسوم تويتر، والتي ظهرت قضيتها مؤخراً بعدما أفصحت عنها طبيبة.

تفاصيل واقعة إسراء عماد

وأثارت الفتاة إسراء عماد صاحبة الـ18 عاماً العام، بعدما ذهبت في حالة حرجة لإحدى مستشفيات الإسكندرية عقب تعرضها للضرب المبرح الذي كاد أن يقتلها على يد زوجها.

صور إسراء عماد وإصابتها

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لفتاة تدعى إسراء عماد وهي مصابة بجروح قطعية في الرقبة والأذن والأنف والشفاة، بشكل بشع، من زوجها الذي أرغمت على الزواج منه.

محاولة قتل إسراء عماد من زوجها

ونقلت إسراء عماد فاقدة الوعي وفي حالة نزيف شديد إلى مستشفى شرق المدينة في الإسكندرية، لتتفاجأ طبيبة بحالتها، لتنشر الواقعة، رافضة كل الضغوط والتهديدات التي تعرضت لها.

حقيقة وفاة إسراء عماد

وأوضحت الدكتورة أن إسراء عماد توفت اليوم منذ لحظات دون وجود جثتها في المستشفى ما أثار جدلاً كبيراً، عن سبب اختفاء الجثة.

تفاصيل جديدة حول إسراء عماد

وظهرت معلومات جديدة تفيد بأن إسراء عماد لاتزال على قيد الحياة وحالتها مستقرة بمستشفى شرق الإسكندرية بحسب تصريحات الدكتور محمد فاروق، مدير المستشفى شرق.

التعدي على إسراء عماد 

وأوضح مدير المستشفى أن حالة إسراء عماد التي اعتدى عليها زوجها بمعاونة شقيقه، تتحسن تدريجياً، لافتً إلى أنه تم تقديم الرعاية الفائقة لها فور وصولها في حال يرثى لها.

حالة إسراء عماد مستقرة

وأكد مدير مسشفى شرق المدينة أن حالة إسراء عماد مستقرة، منوهاً إلى إمكانية خروجها قريبا من المستشفى، موضحاً أنها جاءت في وضع صحي حرج بسبب الضرب الذي تعرضت له.

تعامل طبي سريع مع حالة إسراء عماد مستقرة

وبيَن أن الفريق الطبي بالمستشفى تعامل سريعاً مع إسراء عماد وتم إجراء جراحة لها ووضعها تحت الملاحظه حتى تحسن حالتها الصحية.

صور إصابات حالة إسراء عماد مستقرة

ونشرت مواقع التواصل الاجتامعي صور إسراء عماد التي تعدى عليها زوجها بمساعدة شقيقه، دون شفقة أو رحمة، حيث قام الزوج بضربها وطعنها هو وشقيقه بتحريض من والدته.

زواج حالة إسراء عماد مستقرة

وبيَن مقربون أن إسراء عماد  أرغمت من والدها لتتزوج ابن زوجته التي تزوجها على والدتها، وعاشا  في منطقة أبو سليمان بالإسكندرية، وكان عمرها 17 عاما، لتنجب ابنها "مالك".

خلافات إسراء عماد مع حماتها

حدثت خلافات بين إسراء عماد ووالدة زوجها وزوجة والدها، التي رغبت الانتقام منه في ابنته، ليقرروا قتلها والتخلص منها.

حالة إسراء عماد مستقرة تحتاج لعناية فائقة 

ولفتت بعض الصحف إلى أن إسراء عماد حالتها غير مستقرة عكس ما صرح مدير مستشفى غرب المدينة بالإسكندرية، وتحتاج إلى عناية أكبر، نقلاً عن صديقة المعتدى عليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة إسراء عماد واقعة إسراء عماد خروج إسراء عماد من المستشفى الفتاة إسراء عماد إصابات إسراء عماد إسراء عماد ضحية زوجها بالاسكندرية إسراء عماد ضحية زوجها إسراء عماد

أخبار تهمك

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

منذ ساعة و نصف

رئيس قناة السويس يكشف مصير السفينة الجانحة بعد تعويمها.. ويُعلن عن مفاجأة غدًا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد غيابه لـ 13 مباراة.. موسيماني يُحدد بديل حمدي فتحي في تشكيل الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تحرك السفينة الجانحة بالقناة (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من أجويرو بعد رحيله من مانشستر سيتي

منذ أقل من ساعتين

شاهد| ظهور سائق القطار الخلفي بحادث سوهاج.. وتعليق ناري من أحمد موسى

منذ يوم

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على مواعيد غلق وفتح المقاهي خلال شهر رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

لابورتا يطرد نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد جزر القمر

منذ حوالي 9 ساعات

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري من كارتيرون في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. أول تعليق من فجر السعيد بعد دخولها المستشفى في حالة حرجة (صورة)

عملية دقيقة في الرأس.. ماجي بو غصن في حالة حرجة!

"عمرو زكي وهلال محرم".. ماذا بحث المصريون على جوجل؟

"النيابة تواصل التحقيق ورد غريب من أسرتها".. لغز مقتل الفلسطينية "إسراء غريب"

بعد تعذيبها من قبل ذويها.. تعرف علي الفتاة الفلسطينية "إسراء غريب"

الحالة الصحية لمصابي الكلب المسعور بالإسكندرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 م

"مميش": الشركة المالكة للسفينة الجانحة مسئولة عن تعويض قناة السويس عن خسائرها (فيديو)

وفاة فنانة شهيرة إثر إصابتها بكورونا

05:31 م

عاجل - أول قرار من اتحاد الكرة تجاه حسام البدري بعد الفوز على جُزر القمر

08:43 م

من أجل ميسي.. برشلونة يُنهي صفقته الصيفية الأولى بنجاح

05:18 م

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل محادثة السيسي معه قبل تعويم السفينة (فيديو)

08:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان