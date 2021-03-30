رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.





وقال "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" الاثنين إن القاطرة الهولندية التي وصلت بالأمس ساهمت في إنهاء الأزمة ضمن إستراتيجية الحل التي وضعتها مصر.





وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: "دخلنا القاطرة وسط القاطرات التي قامت بعملية الشد واشتغلت معانا وكان لها دور كبير، ولكن عدم وجودها لم يكن ليؤثر على الخطة التي وضعتها الدولة المصرية، وكنا هنعمل كده برضو".



