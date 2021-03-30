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رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:00 ص
شيماء حسن
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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.
وقال "ربيع" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" الاثنين إن القاطرة الهولندية التي وصلت بالأمس ساهمت في إنهاء الأزمة ضمن إستراتيجية الحل التي وضعتها مصر.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس: "دخلنا القاطرة وسط القاطرات التي قامت بعملية الشد واشتغلت معانا وكان لها دور كبير، ولكن عدم وجودها لم يكن ليؤثر على الخطة التي وضعتها الدولة المصرية، وكنا هنعمل كده برضو".
وتابع: "السفينة الجانحة موجودة حاليًا في البحيرات المرة للتأكد من سلامتها وسلامة معداتها، بعد إنهاء الأزمة دون التأثير عليها أو حدوث تسريب أو وقوع أو مصابين أو وفيات أو خسائر في حمولتها، وحاليا تجري تحقيقات حول الواقعة في الوقت ذاته، وهذه الحادثة الأولى التي تتسبب في إغلاق القناة وياريتها كانت عطلت في قناة السويس الجديدة ولكنها وقعت في مكان لا يوجد فيه ازدواج للقناة، وفيه حوادث غيرها حصلت ولكن كان يتم حل المشكلة عن طريق القناة الجديدة دون توقف القناة".
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