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مصدر يكشف تفاصيل عقار حي السيدة زينب المُنهار

الإثنين 29/مارس/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شهد حي السيدة زينب، منذ قليل، انهيار جزئي لعقار مكون من 4 طوابق، دون وقوع خسائر بشرية أو في الممتلكات العامة.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة القاهرة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن العقار يقع في 6 شارع جريدة السياسي بالمبتديان، وتم إخلاؤه من السكان في يناير الماضي، لافتًا إلى أن العقار ذو طراز معماري.

وأضاف المصدر أن الجزء الخلفي للعقار الذي انهار مكون من دور أرضي وثلاث طوابق أخرين، مؤكدًا تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار غدًا.

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