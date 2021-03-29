المايسترو نادر عباسي: ماجدة الرومي ستغني لأم كلثوم في حفل قصر القبة لأول مرة





أكد المايسترو الكبير نادر عباسي، أن ماجدة الرومي ستقدم أعمال غنائية شيقة خلال حفل قصر القبة تحمل رسائل جيدة وتقدمها لمصر، ويتشارك فيها الكثير من الموسيقيين وهي رسالة توجه للعالم كله.



وأضاف "عباسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن ماجدة الرومي ستغني لأم كلثوم في حفل قصر القبة لأول مرة، كما أن الموزع أحمد الموجي سيوزع الحفل بتوزيع جديد ليتماشى مع تطور الأوركسترا.



وأوضح أن هناك استعداد كبير لحفل الفنانة ماجدة الرومي من أجل الحفل الكبير لها في قصر القبة، مشيرًا إلى أن الفنانة ماجدة الرومي تجري بروفات بكامل أطقم الأوركسترا وهو حفل عالمي.